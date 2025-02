Pitbull Cruz vence a Ángel Fierro por decisión unánime en Las Vegas

En un enfrentamiento que sacó chispas, Isaac ‘Pitbull’ Cruz se alzó con la victoria por decisión unánime ante Ángel Fierro en un combate pactado a 10 asaltos. Las tarjetas de los jueces reflejaron un dominio claro de Cruz (96-94, 97-93 y 98-92), quien se convirtió en el primer campeón del título creado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en honor al fallecido legendario pugilista mexicano Israel González.

CAPTURA DE PANTALLA: X

Desde el primer asalto, Cruz demostró su ferocidad característica, saliendo con una actitud agresiva y conectando golpes precisos tanto al cuerpo como al rostro de Fierro. La intensidad de ‘Pitbull’ puso en aprietos a su rival, quien logró resistir a pesar de los impactos recibidos. En el segundo round, la izquierda de Cruz impactó con fuerza en el rostro de Fierro, generando momentos de incertidumbre sobre la continuidad del combate.

Sin embargo, Fierro mostró su capacidad de adaptación a partir del tercer asalto, moviéndose con mayor soltura y planteando una estrategia diferente. Aunque el intercambio de golpes en el cierre de ese round recordó las grandes batallas del boxeo mexicano, Cruz mantuvo su dominio en los siguientes asaltos, martillando a Fierro con golpes cruzados y rectos de derecha.

A partir del sexto round, el ritmo del combate comenzó a cambiar. Mientras Cruz mostraba signos de fatiga, Fierro incrementó su actividad, ganando claramente algunos asaltos en la segunda mitad del encuentro. A pesar de su esfuerzo y de conectar golpes significativos, no logró convencer a los jueces, aunque sí se ganó el reconocimiento y el aplauso del público.

CAPTURA DE PANTALLA: X

Tras la pelea, Cruz expresó su satisfacción por el triunfo: “Estamos muy felices de habernos entregado ante la gente. Qué mejor que mi familia y mis hijos, que me vieron coronarme como el primer campeón guerrero mexicano”. Además, reconoció el valor de su rival: “Fierro se merece todo el respeto porque me aguantó 10 asaltos, y como todo un caballero, me quito el sombrero por lo que hizo. Gracias a toda la gente. Me entrego por ustedes, que son los mejores jueces”.

Quiere revancha

Fierro no ocultó su deseo de volver a enfrentar a Cruz: “Me gustaría la revancha, creo que me la merezco. Me preparé ocho semanas y demostré mi valor”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Julio César Chávez propone al Junior como rival de Jake Paul: “Mi hijo le pondrá una chinga”