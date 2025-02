Julio César Chávez propone al Junior como rival de Jake Paul: “Mi hijo le pondrá una chinga”

Luego de la victoria de Jake Paul sobre Mike Tyson que acaparó los reflectores a finales del 2024 en una de las escenificaciones más redituables para el entretenimiento.

Tras esa batalla el mexicano y exboxeador Julio César Chávez se tomó el momento para hablar sobre el triunfante youtuber quien ha acumulado diversas peleas pese a no ser esta su profesión principal.

Julio César Chávez Jr, l CRÉDITO X:bxstrs

El Gran Campeón Mexicano resaltó que la pelea protagonizada meses atrás le pareció que la victoria fue fácil para el influencer y es que, a su consideración The Iron Mike le faltó conectar golpes.

Julio César Chávez arremete contra pelea entre Tyson vs Paul

“Ah no sé la verdad, no sé. Estuvo raro porque Tyson no tiró golpes. Ese pinche Paul no sirve para nada. Yo no sé por qué para ver eso, la neta”, mencionó.

Julio César Chávez propone al Junior para enfrentar a Jake Paul

Chávez propuso al junior para enfrentar al influencer y que no dudó en mencionar que la victoria sería para su hijo.

“Que pelee con él, para que le pegue un chinga mi hijo”, resaltó el excampeón del boxeo pese a que la última pelea del Junior se efectuó el pasado 20 de julio de 2024.

Pelea para el Junior l CRÉDITO X:BoxeoMundial

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NICO BENEDETTI SE REENCUENTRA CON EL GOL TRAS MÁS DE UN AÑO DE SEQUÍA