Mike Tyson sobre 'Canelo' Álvarez: 'No quiere pelear con David Benavidez'

Durante los últimos años el tema de conversación en el mundo del box es el combate entre ‘Canelo’ Álvarez vs David Benavidez, una de las peleas más esperadas por el público. Sin embargo, el pugilista mexicano se ha negado en repetidas ocasiones, lo que ha dado pie a las críticas, y diversas opiniones de la afición y figuras del deporte.

Mike Tyson sobre 'Canelo' Álvarez

Una de las grandes leyendas en la historia del boxeo, Mike Tyson señaló que la respuesta rápida y sencilla es que Álvarez no está interesado en enfrentarse a Benavidez, ya que así lo demuestra con sus acciones.

“Parece de esa manera para todo el mundo. No va a pelear con ese tipo. No quiere pelear con él”, dijo ‘Iron Mike’ en el podcast Come and Talk 2 me.

Tyson también mencionó que se trata de un interesante combate, por lo que no entiende exactamente el porqué de su negativa. “Es una gran pelea para él. ¿No quiere pelear con él? No lo sé, tendríamos que hablar con 'Canelo' sobre eso”, agregó Mike Tyson.

¿Qué es lo siguiente para 'Canelo'?

El futuro cercano de ‘Canelo’ Álvarez es medirse con el boxeador cubano, William Scull, el 3 de mayo en Arabia Saudita. Dicho combate es la oportunidad para el mexicano de recuperar el campeonato de peso supermediano de la FIB.

