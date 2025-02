Crawford sería afectado por diferencia de peso en una pelea vs 'Canelo' Álvarez, asegura 'Dinamita' Márquez

Juan Manuel 'Dinamita' Márquez, aseguró que en una posible pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, el boxeador estadounidense, se puede ver afectado por la diferencia de peso con el mexicano.

“Será una buena pelea, pero la diferencia es de dos divisiones. Creo que es una pelea peligrosa para Terence Crawford. Tal vez sí (Álvarez venza), Canelo puede ganar por nocaut”, dijo Juan Manuel en ESNEWS,

Hace unos pocos días, La esperada pelea entre Álvarez y Crawford quedó cancelada para la velada del próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde se esperaba la asistencia de más de 65 mil aficionados. De acuerdo con información de The Ring Magazine, una fuente confirmó que el combate ha sido descartado, es por ello, que el mexicano y el estadounidense.

'Dinamita' no aprueba combate Canelo vs Jake Paul

Juan Manuel expresó su disgusto por una posible pelea entre Saúl y Jake, ya que es un verdadero boxeador contra un youtuber,

“No me gusta ver esas peleas, ¿sabes? Un youtuber enfrentando a un verdadero boxeador, no me gusta. Creo que Jake Paul quiere pelear con Canelo solo por dinero y eso no me gusta", sentenció Juan Manuel Márquez.

