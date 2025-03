Edgar Berlanga regresó al ring con victoria por nocaut técnico sobre González-Ortiz

Edgar Berlanga regresó a los cuadriláteros de la mejor manera; victoria y nocaut para el puertorriqueño. El pugilista tuvo su primer cotejo del 2025 ante su compatriota Jonathan González-Ortiz.

Desde el año pasado, el boxeador nacido en Nueva York, no peleaba, su último enfrentamiento fue ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, cuando Berlanga perdió por decisión unánime; ‘El Elegido’ cayó ante el tapatío en el tercer round.

Edgar Berlanga | @edgarberlanga|

La pelea contra Jonathan González-Ortiz, fue pactada en peso supermediano y se realizó en Orlando, Florida. Cabe destacar, que González-Ortiz, tuvo dos peleas el año pasado; sin embargo, el boricua no era un luchador constante, esos dos enfrentamientos fueron los primeros que tuvo en 10 años.

En el primer y único asalto, Berlanga le propinó un gancho de izquierda directo en la cabeza, lo que fue el desencadenante en el primer derribo de González-Ortiz; el rival de Edgar Berlanga se puso de pie, pero no duró mucho más. Otro zurdazo espectacular de Berlanga, provocó que Ortiz volviera a la lona. El juez detuvo la pelea y le dio la victoria a Edgar.

💥 @EdgarBerlangaJr IS BACK!#WilliamsVolny | Live now on DAZN pic.twitter.com/VHWnCPvPy9

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 16, 2025