Eric Scott Esch sigue los pasos de Mike Tyson y ofrece 2 millones para pelear con Jake Paul

Eric Scott Esch, conocido en el mundo del boxeo como "Butterbean", ha manifestado su deseo de enfrentarse al famoso youtuber y boxeador Jake Paul. Este interés surge en medio de la espera de la recuperación de Mike Tyson, quien había pactado una pelea con Paul, pero que se encuentra en reposo tras sufrir una úlcera.

Jake Paul, una figura polémica en el mundo del boxeo, se ha convertido en uno de los peleadores más buscados. Con su récord de victorias, ha atraído la atención de muchos, incluyendo a Mike Tyson y ahora a Butterbean. Tyson, de 58 años, ha retomado los entrenamientos y se espera que su combate con Paul tenga lugar en noviembre.

Butterbean, recordado por su carrera en los años 90, donde acumuló un récord de 77-10-4, ha ofrecido 1,5 millones de libras, aproximadamente 2 millones de euros, para un combate con Paul. Este sería un enfrentamiento a "todo o nada," según sus propias palabras.

En 2022, Esch expresó su interés en volver al ring y mencionó a Jake Paul como uno de sus posibles oponentes, junto con Mike Tyson. En una entrevista, declaró: "Jake habla demasiado y no ha ganado a nadie, me gustaría enfrentarme a él. Creo que a la gente le gustaría verme contra Tyson. Sería un combate tremendo. Tyson y yo somos amigos, pero no me importa pelear con amigos".

La propuesta de Butterbean agrega un nuevo capítulo a la saga de posibles enfrentamientos para Jake Paul, quien sigue atrayendo la atención de grandes nombres en el boxeo. Ahora, solo queda esperar si este nuevo desafío se hará realidad y cuál será la respuesta de Paul.

