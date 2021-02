Floyd Mayweather podría medirse ante 50 Cent en una pelea de exhibición

Floyd Mayweather ha revelado que este año se enfocará en las peleas de exhibición y él mismo ha confirmado con quienes se medirá: Logan y Jake Paul, además de otro enfrentamiento en Japón.

Y por si fuera poco, 'Money' también podría pelear a finales del 2021 ante Curtis Jackson, o mejor conocido como 50 Cent.

“Este año me voy a enfocar en muchas exhibiciones. Tengo una exhición en Tokio de nuevo. Claro, está la que tendré con Logan Paul, y claro, si Jake Paul le gana a su próximo oponente que es Ben Askren, también tendré con él una exhibición.

“También escuché que 50 Cent me pelearía, pero dijo que soy demasiado pequeño. Si quiere, podemos acordar una exhibición para fines de año. No me importa el peso con ninguno de ellos. Los hermanos Paul generarán mucho dinero con esos eventos, pero con 50 Cent, debe ser ‘el ganador se lleva todo’”, mencionó Mayweather a través de su Instagram.

El rapero y el exboxeador eran buenos amigos, aunque trascendió que terminaron su amistad por temas personales.

