Gallo Estrada, nuevo Campeón unificado Supermosca tras vencer a Chocolatito González

El mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada y el nicaragüense Román "Chocolatito" González hicieron arder el ring con la batalla que protagonizaron en la pelea de revancha que dejó el deseo de la contienda de trilogía.

Después de 8 años, 3 meses y 24 días, Estrada (42-3, 28 KO's) tuvo su venganza en la contienda unificatoria por los títulos Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como el cinturón The Ring Magazine en el American Airlines Center de Dallas, Texas donde salió con los brazos en alto.

El púgil tricolor salió con los brazos en alto por decisión dividida con tarjetas por 115-113, 117-111 y 115-113 que causó polémica por la tarjeta tan dispareja que dio uno de los jueces.

"Estaba arriba del ring y la verdad pensé que iba a ser empate. Fue una pelea muy dura, una pelea muy cerrada, antes de la decisión le dije a mi entrenador siento que va a ser un empate, se dio el resultado porque creo que hicimos una gran pelea.

"Vamos una, una y creo que para hacer una tercera pelea estaría genial", declaró Estrada a ESPN, quien agregó a su palmarés el cetro de la AMB.

El 17 de noviembre de 2012, González (50-3, 41 KO's) salió con los brazos en alto tras derrotar al mexicano por decisión unánime en una contienda por la corona Minimosca de la AMB. Ahora, con mayor experiencia y considerado uno de los mejores libra por libra, “Gallo” Estrada tuvo su venganza.

"Para empezar el peso, son 115 libras, la pasada fueron 108, fue hace nueve años, la experiencia tanto él como yo. Ahora me sentía más fuerte, cuando recibía los golpes no los sentía tan fuertes como en esa primera pelea y al darle los golpes a González me sentía más fuerte y la preparación fue lo que nos sacó adelante", mencionó Estrada.

"Sin duda le daría una revancha a Román González. Viene la pelea con (Srisaket Sor) Rungvisai, que es la mandatoria", agregó.

TAMBIÇEN TE PUEDE INTERESAR: MARVIN HAGLER, LEYENDA DEL BOXEO, MURIÓ A LOS 66 AÑOS DE EDAD