Gallo Estrada vs Chocolatito González: Juez fue suspendido por polémica puntuación

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) decidió suspender temporalmente al juez Carlos Sucre, quien calificó en la pelea entre el Gallo Estrada y Chocolatito González.

Gilberto Mendoza, Presidente de la AMB, confirmó que ha solicitado una audiencia para evaluar la pelea y aseguró que la decisión de Sucre fue "muy desacertada".

"Solicité al comité de oficiales que evaluaran la pelea, aunque creo que no es necesario. Fue una gran pelea, muy cerrada. Hay que respetar al Gallo Estrada, que hizo gran esfuerzo, en este caso los jueces lo favorecieron. No obstante, mandé una suspensión temporal mientras se escucha a Sucre, porque los espectáculos grandes y peleas cómo está no merecen el tipo de resultado que dio. Su decisión fue muy desacertada ayer", mencionó Mendoza para ESPN.

En una gran pelea, el mexicano unificó los títulos de Supermosca por decisión divida, ya que David Sutherland le dio la victoria a Estrada por 115-113, Jesse Reyes a González por 115-113, mientras que Sucre calificó con 117-111.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ ADVIRTIÓ A HENRY CEJUDO SOBRE RYAN GARCÍA: 'ESTÁ MUY CABR...'