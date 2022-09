GGG a Canelo: "Una abeja no podría explicarle a una mosca que la miel es mejor que la mier.."

La trilogía Canelo vs GGG ya es la próxima semana, por lo que Gennady Golovkin ya contestó a las diferentes declaraciones de Saúl Álvarez quien en múltiples ocasiones ha insultado al kazajo, quien pese a eso no se lo toma personal.

“Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo.

“Lo mismo aquí para mí. Son solo negocios, solo boxeo. No veo ningún motivo para entrar en detalles personales al respecto, no vale la pena. Por la forma en que se ha comportado (Canelo) durante los últimos cuatro años, no quiero descender a su nivel”, declaró GGG en entrevista para The Fight de Teddy Atlas.

El kazajo aseguró que Canelo solo se dedica a insultar y no puede hablar de boxeo como se debe, por lo que prefirió no entrar en más polémicas con el mexicano.

“Si no puedes hablar de boxeo y comunicarte con tu oponente sin insultarlo, sin usar obscenidades o hablar basura mientras dices, palabras obscenas, no vale la pena comunicarse con ese oponente.

Tenemos un dicho que se puede traducir textualmente. Una abeja no podría explicarle a una mosca que la miel es mejor que la mierda. Simplemente no vale la pena intentar hacer eso”, dijo Golovkin.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ZURDO RAMÍREZ SOBRE UNA PELEA CON CANELO: "TRISTE PORQUE NO QUIERE PELEAR CON MEXICANOS"