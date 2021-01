Golden Boy Promotions: 'Pelea de Ryan García con Manny Pacquiao no se va a dar'

Después de que fuera el propio Ryan García quien manifestara su deseo de subir al ring para medirse al Manny Pacquiao, la compañía que lo promueve, Golden Boy Promotions, aseguró que no será posible dicho combate.

"No hay nada que hablar de eso, sí nos contactaron, pero resulta que no hay nada que hablar, esa pelea no se va a dar", reveló Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, en entrevista con ESPN:

"Es gente nueva que entró al boxeo, que quiere entrar, pero no hay nada que hablar, no hay nada concreto, yo no veo posibilidades", añadió.

Y fue el propio dirigente de la promotora quien dio a conocer que lo más probable en el futuro de García sea enfrentarse a Teófimo López.

"Es más factible la de Teófimo, es más factible y es una de las peleas que obviamente interesa a Ryan García, esa pelea puede ser una gran pelea", aseguró.

