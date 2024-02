¡Hay tiro! 'Canelo' Álvarez y Lamazón se enfrascan en una discusión durante 'En Caliente'

Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a enfrascarse en una discusión, esta vez ante Eduardo Lamazón, analista de box de TV Azteca. El boxeador mexicano encaró a Lamazón y señaló que sus críticas vienen desde el fanatismo, algo que recalcó que le molesta.

Y es que Lamazón cuestionó a 'Canelo' por responderle en redes sociales a sus críticos y comentó que debe ser más tolerante cuando se hable de su nivel en el ring. Sin embargo, Saúl expresó, en tono molesto, las formas en las que se hacen esas críticas.

“Tu me puedes decir muchas cosas pero yo con hechos te las compruebo. Puede ser objetivo y si estoy mal lo acepto. Pero si hablas más del fanatismo y empiezas a ofender, entonces eso ya es diferente", comentó el boxeador tapatío.

Ante esto, 'Lama' discrepó y dijo que en el mundo del boxeo hay diverasas opiniones debido al gran número de analistas. Sin embargo, Álvarez interrumpió a Lamazón y le recordó que él fue uno de los pocos que no le 'dio' la victoria ante Miguel Cotto.

“Me viste perder con Cotto. Fuiste uno de los cinco que no me vio ganar. De los 115 expertos en el boxeo, cinco no me vieron ganar. Tres me vieron empatar y uno de los que me vio perder fuiste tú. De esos expertos en el mundo, ¿quién está mal, la mayoría o los dos que me vieron perder?", dijo 'Canelo'.

Al final, Lamazón terminó por reconocer su admiración por Saúl Álvarez.

