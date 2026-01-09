Expo Tattooarte 2026 llega a CDMX con más de 200 tatuadores y música en vivo

La Expo Tattooarte 2026, una de las convenciones de tatuajes más importantes de Latinoamérica, se llevará a cabo el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026 en Ex Fábrica MX, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Esta edición promete transformar el espacio en un punto de encuentro para aficionados del arte corporal y la cultura urbana.

Arte, cultura y comunidad se mezclan en la Expo Tattooarte 2026. / iStock

¿Cuándo y dónde será la Expo Tattooarte 2026?

La cita para amantes del tatuaje y la modificación corporal es:

Fechas:

• 31 de enero y 1 de febrero de 2026

Lugar:

• Ex Fábrica MX, ubicada en Primavera 106, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Horario:

• 11:00 a 21:00 horas ambos días.

Música en vivo y cultura urbana acompañarán la experiencia de la Expo Tattooarte 2026 este 31 de enero y 1 de febrero. / iStock

Boletos:

• Preventa general: $100 por día o $150 por los dos días

• Día del evento: $200 por día

• La preventa se realiza a través de la plataforma Boletia. El evento está abierto al público familiar y permite el acceso incluso a menores de edad acompañados, consolidándolo como un plan ideal para entusiastas del arte en la piel y curiosos por descubrir tendencias actuales.

FB: Expo Tattooarte México

¿Qué encontrarás en la Expo Tattooarte 2026?

La exposición reunirá a más de 200 tatuadores y modificadores corporales reconocidos, entre ellos:

Leonardo Lara

Ricardo Guevara

Dierman Stone

Josh Tattoo

Jesús Moreno, entre otros.

Además de tatuajes en vivo y estilos contemporáneos como blackwork, los asistentes podrán agendar citas directamente con sus artistas favoritos para realizarse tatuajes durante la convención.

Habrá diferentes actividades. / iStock

Actividades complementarias

La programación de Expo Tattooarte 2026 integra:

Música en vivo:

• Sábado 31: Bungalo Club + TorMa in Dub, Muerto de Tijuana, Calaverx y DJ Scorpio 69

• Domingo 1: Sonido Pancho, Rosa Pistola, Maleante MX y Mexican Rare Grooves

Charlas y seminarios: Talleres especializados y presentaciones con enfoque técnico en la cultura del tatuaje.

Salud y bienestar: Servicios de detección gratuita de VIH, sífilis y hepatitis para los asistentes.

Invitado especial:

• The Black Alien, figura mundialmente conocida por su enfoque en transformación corporal extrema.