Isaac 'Pitbull' Cruz aseguró que no pelea contra Ryan García porque "le están buscando un rival fácil"

El boxeador mexicano de peso ligero, Isaac 'El Pitbull' Cruz, declara públicamente que la única razón de que no se cierra la reyerta contra Ryan García es por culpa del asesor de 'KingRy', quien "no le tiene confianza a su peleador" y mejor le "está buscando una pelea fácil".

Este miércoles, la promotora del 'Pitbull' Bxstrs Promotions publicó un video en el que Isaac aparece frente a las cámaras acusando a Guadalupe Valencia, asesor y abogado de Ryan, de ser el culpable de que la pelea entre ambos no se lleve a cabo.

"La intención de grabar este vídeo es para aclarar que para mi próximo enfrentamiento en el mes de abril me gustaría enfrentar a Ryan García", comienza explicando el pugilista capitalino.

"Quiero recalcar que tanto Ryan como yo queremos la pelea, nuestros managers están de acuerdo, nuestros promotores también están de acuerdo, las promotoras de ambos están de acuerdo, todos están de acuerdo para que se lleve a cabo esta gran pelea", aclaró.

"La única razón para que no se dé esta pelea es que no se cierren las negociaciones gracias a Lupe Valencia (abogado y asesor del boxeador) que no está de acuerdo para que se lleve a cabo. Tanto Ryan como yo estamos listos y estamos enfocados para la pelea, la razón por la que Lupe Valencia no quiere esta pelea es porque no tiene le tiene confianza en su peleador y está buscando una pelea fácil como las que siempre le han puesto a él", aseguró el joven boxea de 25 años.

"Yo estoy aquí para darle problemas a su carrera y demostrarles que Isaac 'El Pitbull' Cruz está más que listo que él y ganarle arriba del ring", finalizó Cruz.

Isaac es uno de los pugilistas más prometedores en la tan peleada división de las 135 libras, en donde resaltan nombres de los campeones Gervonta Davis y Shakur Stevenson. Para lograr acelerar las posibilidades de pelear por un título, Cruz quiere sumar nombres importantes a su curriculum, es por eso que busca a como de lugar esa pelea con 'KyngRy'.

