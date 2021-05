Jackie Nava celebra 20 años como profesional y va por el título mundial Supergallo del CMB

Con nueve títulos mundiales en dos divisiones en su palmarés, 46 peleas, 38 victorias, cuatro empates, cuatro derrotas y consagrada como una de las leyendas del pugilismo femenil mexicano, Jackie Nava celebra 20 años como peleadora profesional... ¡Y va por más!

Aguerrida, resiliente, disciplinada y con gran espíritu competitivo, 'La Princesa Azteca' debutó el 29 de mayo de 2001 en el boxeo profesional, con una victoria ante la estadounidense Vicki Cozy en el Aloha Tower Marketplace de Honolulu, Hawaii.

"La primera pelea realmente fue por ir a conocer Hawaii, ya tenía cualidades de boxeo, peleaba kick boxing, mi entrenador me dijo 'hay una pelea de box, ¿quieres ir a probar' y yo dije que sí.

"La historia siempre ha sido así, realmente. Gané la pelea a pesar de que iba con todo en contra y así fue como empecé en el boxeo", recordó Nava en entrevista con RÉCORD.

En 2005, Jackie hizo historia al convertirse en la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y un año después disputó la batalla que marcó un antes y un después en su carrera ante Alejandra Oliveras, quien le arrebató la corona con un nocaut en el octavo asalto.

"La que más me marcó mi carrera ha sido la derrota porque, más que nada, me enseñó a levantarme, me enseñó a darme cuenta de lo que hice mal, de lo que traía en la cabeza, quise quedar bien para mi gente y no pensé primero en mí, me desenfoqué.

"Creo que esa pelea fue la que me marcó por que a partir de esa volví agarrar otra vez un impulso y fui por títulos, tuve a mis hijas y otra vez volví por títulos, me dio más fuerzas!", recordó.

La peleadora de 41 años de edad buscará cerrar su exitosa trayectoria con el título mundial Supergallo del CMB, que buscará arrebatarle a Yamileth Mercado en octubre.

“Ha sido una carrera de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas caídas, levantadas y de mucha perseverancia”, aseguró la pionera del pugilismo tricolor.

