Julio César Chávez: 'Nunca me he considerado el mejor boxeador de México'

Julio César Chávez no se considera el mejor boxeador en la historia de México, pues asegura que ganarse ese puesto es muy complicado en nuestro país.

"Yo nunca me he considerado el mejor pelador mexicano de todos los tiempos. El ganar campeonatos sí es grandioso, pero no te da para ser el mejor. Lo eres en tu división, pero para ser el mejor en México es dificilísimo", mencionó para TUDN.

De igual forma, el César de Boxeo elogió a Saúl Álvarez y lo defendió de las miles de críticas que recibe por parte de los mexicanos.

"Lo que ha logrado Canelo es increíble, es un muchacho al que nadie le ha regalado nada en cada pelea se ve mucho mejor. Recibe muchas críticas en México porque la gente es así, siempre quieren compararnos, siempre soy yo el foco, que si es mejor o va a ser mejor que yo", agregó.

