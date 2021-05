Andy Ruíz mandó mensaje a Anthony Joshua: 'Estoy listo, hagamos la tercera pelea'

Andy Ruíz y Anthony Joshua podría volver a enfrentarse en una tercera pelea, luego de que el compromiso del británico con Tyson Fury ha vuelto a quedar en duda.

El equipo de Joshua ya se encuentra negociando para que el púgil encuentre un nuevo adversario después de que enfrente a Oleksandr Usyk por el cetro de los pesos pesado de la OMB.

Eddi Hearn, promotor de Joshua reveló que recibió un mensaje de Ruíz asegurando que se encuentra listo para volver a enfrentarlo.

"En un mundo ideal, si hay buenos negocios que hacer con Oleksandr Usyk, también debe ser un buen negocio para él, esa es la siguiente pelea. No descartaría ningún escenario en este momento para Anthony Joshua. Probablemente tengamos 10 días para decidir qué vamos a hacer. Hay varias opciones en Estados Unidos, Andy ruíz ya me escribió en Instagram y me dijo: 'Estoy listo, hagamos esto, AJ vs Ruiz tres''', reveló Hearn en entrevista para IFLTV.

Además de Distroyer, el promotor también comentó que se presentan las opciones de enfrenar Luis Ortiz o a Dillian Whyte.

