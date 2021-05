Brandon Figueroa: 'Quiero representar a México en lo más alto'

Tras consagrarse campeón unificado Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Brandon Figueroa quiere edificar una carrera que lo consagre como una de las leyendas del boxeo mexicano.

Nacido en Weslaco, Texas, EU, y de padres mexicanos, Figueroa (22-0-1, 17 KO’s), recibió el cinturón del organismo verde y oro, que preside Mauricio Sulaimán, en la Ciudad de México, que ganó el 15 de mayo tras quitarle el invicto al exmonarca Luis “Pantera” Nery.

“Le doy gracias a Dios por esa oportunidad, al WBC, a Mauricio porque esas oportunidades no se dan muchas veces en la vida. Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado bastante. Estoy muy contento que México me haya recibido tan bonito. Siempre he creído que soy más mexicano que americano y tengo la sangre mexicana.

“Estoy muy agradecido por esa oportunidad de representar a una de las mejores comisiones, quiero representar a México en lo más alto. La victoria ante Nery fue muy especial para mí, un momento que nunca se me va a olvidar porque todos dudaron, todos dijeron que no iba a ganar y trabajamos duro mi familia y yo en el campamento de entrenamiento en Indio, California. Fuimos con todo y le enseñamos a todos que no solo importan el talento, sino el trabajo duro, la pasión, la dedicación y la disciplina que se lleva en este deporte tan duro y vamos por más ¡Viva México!”, declaró “Rompecorazones” Figueroa en conferencia de prensa.

En septiembre, Brandon buscará acrecentar su legado cuando enfrente al estadounidense invicto Stephen Fulton (19-0, 8 KO's), campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Nos vamos a preparar para la siguiente pelea, sé que va a ser una batalla dura, difícil, pero con esta motivación y con este recibimiento y con el apoyo de México, ahora que tengo de mi lado, creo que puedo vencer a cualquier peleador y ojalá que Dios también me ayude bastante porque sé que esta pelea viene más dura. Soñé que vienen más sacrificios con mi familia, en mi campamento de entrenamiento, pero al final del día queremos ir a ganar”, declaró el púgil mexico-estadounidense de 24 años de edad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:ANDY RUÍZ MANDÓ MENSAJE A ANTHONY JOSHUA: 'ESTOY LISTO, HAGAMOS LA TERCERA PELEA'