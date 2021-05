JC Chávez Jr. amenazó con no pelear contra Anderson Silva

Julio César Chávez Jr. aseguró que no va a pelear contra Anderson Silva el próximo 19 de junio si no recibe el contrato de la pelea.

"Ya no he hablado mucho porque he andado decepcionado, hay tanta gente mierda en el mundo, dicen puras pendejadas. Los locos son los mas cuerdo. Pero todo bien", empezó comentando JC Chávez Junior en sus historias de Instagram.

El boxeador explicó que duda de la fidelidad de la pelea y piensa que solo lo quieren estafar, por lo que no peleará hasta que reciba el contrato.

"El 19 peleo, en Jalisco, bueno parece ser, pero los promotores pendejos de la pelea no me han mandado un contrato para pelear, yo no me voy a subir al ring, nada más quieren hacer pendejo a uno, y uno por buena gente no dice nada", finalizó.

Cabe recordar que en el evento que se llevará en el Estadio Jalisco también peleará su hermano Omar y su papá, Julio César Chávez tendrá su última pelea de exhibición.

