Jake Paul confesó que sufrió daño cerebral por las conmociones

Jake Paul reveló que le detectaron daño cereblar por conmociones que tuvo cuando jugaba futbol americano.

El también youtuber confesó que se hizo unos estudios y le detectaron falta de flujo sanguíneo. Los doctores le recomendaban no boxear.

"Me sometí a un escaneo cerebral antes de comenzar a boxear y el médico me dijo que había una falta de flujo sanguíneo debido a las conmociones que sufrí en varias áreas del cerebro durante mi carrera en el fútbol americano.

"A veces me doy cuenta de que a la hora de conversar con mis novias o mis amigos no recuerdo algo que debería recordar, algo que ocurrió hace un par de días. Y en mi habla, meto la pata cada 100 o 200 palabras que pronuncio, o acaban en plan arrastradas. Es algo que no solía hacer", reveló en entrevista para Graham Bensinger.

