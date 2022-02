Jake Paul insistió en pelear contra Canelo Álvarez: 'Tal vez no ahora, pero en tres años'

El youtuber Jake Paul insistió en pelear en contra del Canelo Álvarez, incluso aseguró que sería el mejor rival al que ha enfrentado en su carrera, por lo que no le molesta tener que esperar hasta tres años para sostener el combate en contra del púgil mexicano.

"Tal vez no ahora, pero en tres años podría suceder con seguridad. Son dos de los mejores nombres de cinco que van cara a cara. ¿Por qué no hacer que eso suceda? PPV masivo, y soy más grande que cualquiera de sus oponentes que ha tenido. Ya ha hablado de pasar al peso crucero, así que realmente no hay excusa", aseguró Paul en una entrevista para FightHype.com

Para el estadounidense no hay imposibles, seguirá trabajando para que suceda y dejó clara su confianza para enfrentar al Canelo próximamente.

"Otras personas piensan que no estoy listo. La gente trata de poner límites a lo que es posible para ti. Eres un unicornio haciendo algo diferente, para mí, puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Sé que puedo ir tras Canelo, sé que puedo enfrentarme a él y al tipo con el que peleó la otra vez, el guerrero turco (Avni Yildirim), renunció después de tres asaltos y no lanzó un solo golpe", comentó para ESPN.

"Soy más grande que Canelo, soy más rápido que Canelo, soy más atlético que Canelo. ¿Puedo boxear mejor? Probablemente no, pero después de tres años, será una gran pelea. Dos de los nombres más importantes del boxeo se persiguen", agregó.

