Julio César Chávez le pagó mil dólares por minuto a Nacho Beristáin en pelea, reveló el entrenador

Pocos recuerdan que don Ignacio Beristáin trabajó en la esquina de Julio César Chávez, aunque fue sólo una ocasión, durante la pelea del gran campeón mexicano ante Miguel Ángel González en 1998 en la Plaza de Toros México.

Pero lo que nadie sabía era la exorbitante cantidad que le pagó el César del Boxeo al famoso entrenador mexicano sólo por ese combate.

"Subí con él ante Miguel Ángel González, y ya luego nos fuimos y me habla y me dice: ‘oye cabrón por qué te fuiste, vente a echar una cerveza’, le dije que ya era tarde, que ya me iba a dormir; ‘vente que necesito hablar contigo’, me insistió y cuando llegué le pidió al contador: ‘hey, hazle un cheque por 40 mil dólares a Beristáin’, le dije ‘cómo’, y me reviró, ‘qué, a poco quieres más, si trabajaste como 40 minutos’, la realidad es que yo lo iba a hacer gratis, pero me insistió, estaba agradecido, es un gran tipo", reveló Beristáin en entrevista con Erik 'Terrible' Morales para Un Round Más.

Además, el manager recordó cómo fue que se dio el contacto para trabajar con el campeón mexicano.

“Sólo trabajé en una pelea, porque era un pedo, había un chingo de cabrones con él, pisotones y aventones, jalones; Julio le dijo a Ricardo López: ‘oye, préstame a tu entrenador’, y éste le dijo: ‘sí, como no’. Ya después Julio me habló y le dije que no había problema, ‘yo estoy contigo’", dijo Besitáin.

