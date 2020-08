Julio César Chávez: 'Yo le hubiera ganado a Salvador Sánchez'

Julio César Chávez no dudó en afirmar que en caso de haber enfrentado a Salvador Sánchez, quien falleció en 1982 en un accidente automovilístico, lo hubiera derrotado en el cuadrilátero.

El Gran Campeón Mexicano reconoció que, pese a que no llegaron a conocerse, hubieran dado un gran espectáculo en el ring, pues ambos fueron grandes peleadores.

"Yo respeto mucho la carrera de Salvador Sánchez, pero, definitivamente, no creo que me hubiera ganado. Es la primera vez que lo digo", dijo Chávez durante una entrevista con Fernando Schwartz.

"No creo que me hubiera ganado porque él tenía el estilo que a mí se me acomodaba; aparte, tres peleadores a los que enfrentó y con los que yo peleé me comentaron que yo le hubiera ganado. Peleó con Juan Laporte, Rubén Castillo y otro de Arizona a quien les ganó por decisión y yo los noqueé", añadió Chávez González.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAVIESO ARCE PROMETIÓ DARLE LA GOLPIZA DE SU VIDA A JULIO CÉSAR CHÁVEZ