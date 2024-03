¿La última pelea? Señalan que Canelo Álvarez se retirará tras pelear ante Benavidez

Bernard Hopkins, exmulticampeón mundial del boxeo, piensa que 'Canelo' Álvarez tiene en manos un plan maestros que culminará con la pelea ante David Benavidez y el retiro de los rings.

En declaraciones para Fight Hub TV, Hopkins defendió la decisión de Canelo de enfrentar a su compatriota Jaime Munguía para el 4 de mayo en Las Vegas, pues ha hecho lo suficiente en el boxeo para mandar como en su momento lo hizo Floyd Mayweather Jr.

"Va a usar a Benavidez para su última pelea, si no es la última probablemente sea la penúltima. Piénsalo bien, Canelo no es tonto, sabe que no es una pelea fácil.

"Canelo hizo lo que tenía que hacer para poder hacer lo que quiera, no lo culpo si tiene en mente pelear tres veces más y dejar la más difícil para el último. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puede haber una revancha si gana", sentenció.

