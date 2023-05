Leonardo Riaño: 'Es el mejor momento para que Canelo regrese a México'

Un leve movimiento de cadera, el abdomen apretado y el cuello endurecido. Así varias veces en cinco segundos. 'Canelo' Álvarez se define por la disciplina, los éxitos y por un físico que le ha alcanzado para ser el mejor libra por libra del mundo. Pero todo por servir se acaba.

A pocas semanas de cumplir 33 años de edad, quizá el cuerpo de Saúl comienza a ser otro y sus condiciones en el ring tengan que evolucionar a otro nivel. Aun así, pera Leonardo Riaño, narrador en TUDN y columnista de RÉCORD, este es el momento perfecto para que el tapatío regrese a su tierra y se luzca en el Estadio Akron.

"No es que Canelo esté en el ocaso de su carrera. Efectivamente, en sus dos últimas dos peleas no fue un Saúl avasallante, pero ojo, contra Bivol subió de división, enfrentó a un Semicompleto natural. Y cuando peleó con Golovkin, sí, ya no era el Gennady de otros años", comentó Leo, heredero de la magia del Doctor Alfonso Morales.

"Eso sí, físicamente no lo veo como en otros tiempos, cuando tenía una condición espectacular del primer al último round. Pero sí, es el mejor momento, a mí me enseñaron que el mejor momento siempre es hoy", añadió.

Saúl expondrá su Campeonato Indiscutido de peso Supermediano ante John Ryder, algo que lo obliga a ganar en casa.

"Que Canelo regrese, disputando sus cuatro cinturones, qué mejor. Será una enorme fiesta. Físicamente no lo veo como en otros tiempos. Pero es el mejor momento (para volver a México)", concluyó Riaño.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MIKE TYSON SOBRE CANELO: "YA NO LE GANA A BENAVIDEZ, SU MEJOR MOMENTO PASÓ"