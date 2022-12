Luis Alberto López se coronó Campeón Mundial Pluma en Inglaterra

"El Venado" López hizo historia tras ser el primer boxeador mexicano en coronarse en el Reino Unido, Luis Alberto venció 12 rounds a Josh Warrington en su país para consagrarse como campeón de la Federación Internacional de Boxeó.

López se coronó luego de llegar a la decisión, la cual fue dividida, los cartones quedaron 114-114, 115-113 y 115-113 dejando al peleador sinaloense como nuevo campeón Mundial Pluma.

"Estaba en momento y he trabajado mucho por eso y hoy tengo el privilegio. Venía con mucho respeto, pues venía a la tierra de Warrington. Yo sabía que era un peleador sucio, pero hoy me sorprendió y que el referí no hiciera nada", aseguró el pugilista mexicano tras terminar el combate.

La pelea entre estos dos pugilistas se llevó a cabo en Leeds, Reino Unido, siendo la primera ocasión en la que un boxeador mexicano consigue levantar un campeonato en tierras europeas. López llegó a 27 victorias, 15 por la vía del cloroformo, y dos derrotas, por su parte Warrington sumó su segundo descalabro, ambos ante pugilistas mexicanos.

