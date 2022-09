Marco Barrera tras recordar el golpe que le dio a Márquez: 'No pude ni recetarlo bien'

El exboxeador profesional, Marco Antonio Barrera recordó el golpe que le dio a Juan Manuel Márquez en el 2007 cuando lo golpeó en el suelo tras haberlo derribado.

A través del podcast Un Round Más, que hace junto a Erick 'Terrible' Morales, Barrera habló sobre el momento de aquella pelea que se disputó en Las Vegas, Nevada la cual tuvo un desenlace polémico.

“No me acuerdo que pensé, pero me agandallé a medias, porque ni le pegué, le hubiera dado un buen putazo y la verdad hubiera dicho: ‘está bien, me agandallé’, pero ni lo rocé, es lo que más coraje me da, que no pude ni recetarlo bien, si se lo hubiera dado bien, aquí lo hubiera dicho, ‘estaba encabronado’, pero ni bien se lo di”, sentenció Barrera.

Cabe recordar que aquel duelo de los aztecas, concluyó a favor de Márquez por decisión unánime de los jueces.

