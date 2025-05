Marco Verde confirma fecha de su segunda pelea

Marco Verde anunció la fecha de su segunda pelea en el profesionalismo, el mazatleco confirmó su próxima parada y será ante su gente en Culiacán, Sinaloa, con rival aún por confirmarse.

A través de redes sociales, el medallista olímpico en París 2024, anunció que el 12 de julio del 2025 tendrá su segunda pelea y la primera en México: “Contento de regresar a mi tierra y hacer mi debut ahora en Sinaloa”.

Marco Verde l CRÉDITO X:MarcoAGreen

¿Cómo fue su primera pelea?

Marco Verde se adjudicó su primera victoria en su debut dentro del profesionalismo, al mexicano le bastaron tan solo segundos para vencer por nocaut al regiomontano Míchel Galván Polina.

En dicho combate se vio enmarcado por ser una de las peleas coestelares en el Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs William Scull en la ANB Arena de Riad en Arabia Saudita.

Marco Verde en Arabia Saudita l CRÉDITO X:MarcoAGreen

¿Qué dijo tras su debut profesional?

Marco Verde habló tras la pelea y aseguró que muchos miedos se fueron: “Contento por fin, creo que pasaron esos miedos como cuando empiezas a entrenar en la primera pelea que te da mucho miedo y que es la más difícil y pues aquí es igual”.

“Desde que uno sube al ring ya me acuerdo de que no había nada diferente, solos los aros y ahora sí cambia todo, afición, cámara, etc. Si lo más importante fue la preparación que tuve. Espero que me sigan apoyando, creo que ellos esperaban una pelea a seis rounds y no se pudo”, mencionó.

Box l CRÉDITO X:MarcoAGreen

