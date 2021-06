Mario Cazares: Ante David Morrell por el título Supermediano de la AMB

La oportunidad por la que ha estado peleando durante cinco años y medio llegó para Mario Cazares. El púgil mexicano buscará este domingo convertirse en campeón mundial cuando enfrente al cubano David Morrell, a quien buscará despojar de su fajín Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una batalla de invictos, Cazares (12-0, 5 KO's) y Morrell (4-0, 3KO's) prometieron dar una guerra en la pelea que protagonizarán en Minneapolis.

"Conozco el estilo cubano de pelear muy bien, nosotros contamos con mucha influencia del estilo cubano, así que Morrell y yo entendemos a la perfección de lo que se trata su estilo. Esta oportunidad no sucedió de la noche a la mañana. He estado trabajando hacia este momento y preparándome para esta pelea hace mucho tiempo. El domingo será una guerra", declaró el púgil mexicano de 30 años de edad.

Cazares llega al ring después de derrotar al excampeón mundial Julio César Chávez Jr. por decisión técnica en el sexto round. Mientras que el cubano conquistó el título mundial en su tercera pelea profesional tras derrotar por puntos a Lennox Allen, quien llegó con marca de 22-0-1. En su última pelea, noqueó a Mike Gavronski en una batalla donde no estuvo en juego la corona.

"Esta pelea será una guerra, será Cuba vs. México, sé que él estará bien preparado, pero también sé que me preparé todavía mejor. Estoy listo para lo que sea, ganando por puntos o si es más fácil antes de la campana final, ganaré de todas formas, me preparé de gran manera para esta pelea", declaró Morrell, quien es favorito en las apuestas.

Desde que puso los pies por primera vez en un gimnasio de boxeo, a los ocho años de edad, Cazares se enamoró del deporte de los puños que tuvo que abandonar una década después a causa de una hernia de disco en la columna vertebral. En 2015 regresó al pugilismo con el objetivo de convertirse en monarca del orbe, sueño que podría materializar esta noche.

