Nacho Beristaín estalló contra AMB y CMB; reprueba la Jake Paul vs Tommy Fury

Paul y Fury se estarán viéndose las caras el próximo domingo 26 de febrero en Riad, Arabia Saudíta, el ganador se llevará la bolsa completa y una clasificación al CMB en peso Crucero. "A mí en lo particular no me parece bien, la actitud de la WBA y del CMB y de ellos es su pedo", señaló en entrevista con IZQUIERDAZO.

‘Don Nacho’, quien ha estado en la esquina de múltiples campeones mundiales, reveló que no le gusta lo que estas peleas no le hacen bien al deporte de los puños."Yo opino que está ganando mucho dinero, sé que cada vez que se sube al ring gana un madral de dinero y está bien, qué bueno", dijo. "Pero para el boxeo a mí en lo particular no me parece grato", confesó Ignacio.

Beristaín opina que deberían tomar el deporte con más seriedad, pues muchos pugilistas han perdido la vida practicándolo. "Hay mucha gente en Estados Unidos que compra pago por evento, si hay un campeonato mundial de canicas seguro lo van a comprar porque ya no hayan en qué gastar para divertirse, pero el boxeo es otra cosa diferente, es serio, es tan serio que hay muchas muertes en cada año en el medio", afirmó.

Jake Paul llega con marca de 6-0, sin embargo, nunca ha enfrentado a un boxeador de carrera, sus rivales han sido el también youtuber Ali Eson Gib, y los artemarcialistas Ben Askren, Tyrone Woodley y Anderson Silva. Por su parte, el hermano menor de Tyson Fury, Tommy tiene balance de 8-0, pero solo dos de sus rivales han tenido récord positivo.

