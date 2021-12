Nonito Donaire defenderá su título Gallo ante Reymart Gaballo para consagrarse campeón mundial

Nonito Donaire (41-6, 27 KO’s) hará la primera defensa de su cetro Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con el objetivo fijo de buscar consagrase en campeón mundial indiscutido.

“Dejaré que mi equipo decida lo que vendrá después de esta pelea. Habiendo dicho eso, yo voy en busca de todos los campeones del peso Gallo”, aseguró el futuro miembro del Salón de la Fama en conferencia de prensa.

El filipino enfrentará este sábado a su compatriota, el monarca interino del organismo verde y oro Reymart Gaballo (24-0, 20 KO’s) en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

“Estoy orgulloso de que otro boxeador filipino esté peleando a este nivel y estoy feliz de poder compartir el ring junto a Reymart. Sé que él sueña en grande, al igual que todos en Filipinas, sé que estará a su mejor nivel y me aseguraré de hacer lo mismo”, declaró

“Me he enfrentado a varios rivales top muy fuertes, igual que Gaballo. Mi experiencia me permite no temerle a su poder. Nosotros estamos enfocados en nuestra estrategia y en aprovechar su estilo de pelea para que nos favorezca”, agregó.

El “Filipino Flash” se convirtió en ele campeón más veterano en la historia de las 118 libras, con 38 años y seis meses de edad, al noquear a Nordine Oubaali en mayo pasado. Su primera batalla después de la derrota que sufrió en noviembre de 2019 ante Naoya Inoue por el trofeo Muhammad Ali en la Final de peso Gallo del Boxing Super Series.

“Tras la pelea con Inoue noté que todavía contaba con un propósito en este deporte. Salí a pelear fuerte contra Oubaali ya que cuento con ese propósito de convertirme en campeón mundial indiscutido”, aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: EDDY REYNOSO CONFIRMÓ QUE NO IMPONDRÁN RESTRICCIONES DE PESO EN LOS CRUCEROS