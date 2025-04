¡Oficial! Vaquero Navarrete enfrentará a Charly Suárez por el título mundial pluma de la OMB

Para Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, el verdadero legado en el boxeo está en enfrentar a los mejores. El próximo 10 de mayo, el oriundo de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, realizará la tercera defensa de su título mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Esta vez, el reto no será sencillo: aunque no se trata de una defensa obligatoria, ‘El Vaquero’ ha decidido medirse al número uno del ranking, el invicto filipino Charly Suárez.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

“La unificación ya estaba lista, pero se complicó. Apareció Charly Suárez, el clasificado número 1 de la OMB, y yo, con mucho gusto, voy a defender este título mundial”, declaró en entrevista exclusiva con RÉCORD. “Charly es un peleador sumamente experimentado. Va a ser muy difícil acoplarnos a su estilo, pero trabajamos muy bien en la preparación para enfrentarlo”, añadió.

Será la tercera ronda de su título | X

Navarrete se ha caracterizado por buscar siempre los mayores retos, incluso si eso implica subir de división. Esa mentalidad lo ha llevado a conquistar campeonatos mundiales en tres diferentes categorías, con victorias destacadas ante rivales como Isaac Dogboe, Joet González y Óscar Valdez.

Para el campeón mexicano, el prestigio en el boxeo no está en la cantidad de cinturones, sino en los nombres que ha enfrentado: "Enfrentar a los mejores es mejor que hacer muchos títulos o peleas. Sería más duro soportar el no saber si pudiste haber ganado o no", confesó.

Se enfrentará a Charly Suárez | X

Navarrete buscará salir con la mano en alto y con la mira puesta en una futura unificación, ya sea frente a O’Shaquie Foster (campeón del CMB) o Lamont Roach (campeón de la AMB). No obstante, el duelo ante Suárez promete ser complicado: el filipino de 36 años es un exolímpico con una destacada carrera amateur y un invicto profesional de 18 triunfos, 10 de ellos por nocaut.

El combate se llevará a cabo el sábado 10 de mayo en el Pechanga Arena de San Diego, recinto con capacidad para 16 mil espectadores. Será la cuarta vez que Navarrete dispute una pelea de campeonato en este escenario, donde ya derrotó a Joet González y Eduardo Báez, y sufrió una derrota ante Denys Berinchyk.

Volverá a San Diego | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es el GOAT del boxeo? Canelo y Ryan García reavivan el debate con sus elecciones