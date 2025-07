Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois: ¿cuándo y dónde ver la pelea?

Este sábado 19 de julio, el boxeo mundial volverá a centrar sus ojos en el Wembley Stadium, en la revancha entre Oleksandr Usyk y Daniel Dubois que definirá al campeón indiscutido de los pesos pesados.

Usyk (38-0, 14 KO) llega como uno de los mejores libra por libra del planeta y actual poseedor de los cinturones del CMB, OMB y AMB, tras vencer dos veces a Tyson Fury en 2024. Enfrente estará Dubois (22-2, 21 KO), el británico que busca consagrarse como el nuevo rey del peso completo, luego de conquistar y defender el título de la FIB con un contundente nocaut sobre Anthony Joshua.

Usyk | AP|

Para Dubois, esta pelea representa más que una revancha. En 2023 perdió ante Usyk en una contienda polémica, marcada por un golpe al cuerpo que fue considerado ilegal. Desde entonces, el inglés ha mejorado notablemente, sumando nocauts consecutivos que lo colocan de nuevo en la élite.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois 2?

La cartelera principal de Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois arrancará este sábado 19 de julio a las 10:30 a.m. (hora de CDMX) / 12:30 p.m. ET, en exclusiva por DAZN PPV. Las caminatas hacia el ring para el combate estelar están previstas alrededor de las 2:45 p.m. (CDMX) / 4:45 p.m. ET.

Dubois | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTO COSTARÁ ASISTIR A LA PRÓXIMA PELEA DE SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ