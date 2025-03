¡Olímpico al profesionalismo! Miguel Ángel Martínez anuncia su incursión al boxeo profesional

Otro olímpico al profesionalismo. El pugilista duranguense que participó en París 2024, Miguel Ángel Martínez, anunció oficialmente su incursión en el boxeo profesional durante el tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). De la mano de la promotora Zanfer Boxing de Fernando Beltrán, el joven de 24 años iniciará su camino en el profesionalismo el próximo 26 de abril, estelarizando una función en el Palenque de Durango, su ciudad natal.

“Ahora sí que cerramos un ciclo y empieza una nueva era. Me siento muy contento, muy feliz de estar bien respaldado y de tener un gran equipo para poder trabajar y llegar a lo máximo”, expresó Martínez en palabras exclusivas para RÉCORD.

Miguel Ángel Martínez l CRÉDITO X:YuyisRuiz

Sobre París 2024

El boxeador reconoció que su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 no fue como esperaba, lo que influyó en su decisión de hacer esta transición. “Tuve que dar el cambio porque en los Juegos Olímpicos no me fue como yo quería, no pudimos avanzar y la verdad pues no quería quedarme así, quería seguir intentando. Entonces dije: creo que es el momento de poder hacer una diferencia ahora pero mejor en el boxeo profesional”, explicó.

CMB l CRÉDITO X:inaky_arzate

Una nueva generación junto a Marco Verde

Miguel Ángel Martínez es el segundo boxeador de la más reciente camada mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 en dar este salto, ya que su compañero Marco Verde también debutará próximamente en el profesionalismo en la cartelera encabezada por Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Arabia Saudita.

Sobre esta coincidencia, Martínez añadió que tiene una gran relación con Verde, y confía en que ambos tengan gran éxito en el profesionalismo.

“Él es como un hermano para mí, hemos pasado muchas cosas juntos. Siempre le he dicho que es un chingón y que lo demuestre. Estoy seguro de que podemos ser campeones mundiales y unificados, solo hay que trabajar duro”, finalizó.

