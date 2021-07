Óscar de la Hoya: Anunció su regreso al boxeo después de 13 años

Óscar de la Hoya saldrá del retiro como boxeador para volver a subir a los cuadriláteros en una pelea en el marco de las Fiestas Patrias; para el 11 de septiembre Vitor Belfort, excampeón de la UFC, será su rival, según informó este martes en conferencia de prensa el excampeón mundial.

“He tenido una vida loca. Disculpen si me pongo emocional. He hecho esto por 35 años y siempre lo he hecho por mi familia, por mis fans en todo el mundo. Al estar al ring, lo dejo todo ahí porque me encanta lo que hago. Pero finalmente lo estoy haciendo por mí. Por mis hijos”, dijo emotivo De la Hoya. “Lo estoy haciendo por mí mismo… He peleado por todos, menos por mí mismo”.

El púgil subió al encordado por última ocasión en su carrera en diciembre de 2008, cuando cayó en ocho asaltos ante el filipino Manny Pacquiao.

Se pactó una pelea de 8 episodios de 2 minutos por round en el Staples Center de Los Ángeles.

