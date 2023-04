El pasado sábado el boxeador mexicoamericano Ryan García, se enfrentó a Gervonta Davis, pelea en donde perdió ante el estadounidense con el detalle de que el pugilista con raíces mexicanas no tuvo a Óscar de la Hoya en su esquina durante el combate.

Días después de que la pelea se llevase a cabo el exboxeador hizo una publicación mediante sus redes sociales donde confesó por qué de su ausencia en la esquina de García durante el combate ante Davis.

Durante el video De la Hoya confesó que tanto él como Bernard Hopkins fueron sacados del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por haber recibido amenazas de muerte, el caso de Hopkins no pudo estar en la arena luego de que fuera acusado de tener crema de testosterona en sus manos para beneficiar a García.

“Primero que nada, Bernard Hopkins fue acusado de que tener crema de testosterona en sus manos y tocar con ellas a Gervonta Davis (en el pesaje), cuando él solo quería ayudarlo porque se iba a caer del escenario. Así que PBC, la promotora de Gervonta, prohibió a Hopkins de todos los eventos. No pudo subir al ring, no pudo hacer nada durante la promoción", comentó De la Hoya.

Tras aclarar el tema de Hopkins, Óscar de la Hoya comentó la razón por la cual él no pudo estar junto a Ryan García.

"Mi equipo de seguridad me dijo que tenía que irme del lugar. Porque recibí amenazas de muerte. Ustedes no lo saben, pero recibí amenazas de muerte toda la semana, y me dijeron que era muy peligroso estar en ese lugar, así que nos fuimos", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RYAN GARCÍA: GERVONTA DAVIS NO TOCÓ UN DÓLAR DE LA BOLSA DE KING