Ryan García dijo tener un infiltrado en su equipo que le dio información a Gervonta Davis

Ryan García acusó a una persona de su equipo de haber proporcionado información importante a su rival Gervonta Davis, todo sucedió después de que García perdió el combate.

Erdenebat Tsendbaatar, quien ayudó a García en su sparring, dio un mensaje en instagram en el que mencionó que él derroto a Ryan en un entrenamiento con un golpe al cuerpo y ahora Davis había hecho lo mismo, lo que llevó al pugilista a pensar en que fue este quien lo traicionó.

"Triste porque tuve un infiltrado en mi campamento, pero gracias a Dios salió a la luz", expresó el boxeador.

"No lo dije como excusa, perdí y punto, solo estoy en shock porque alguien de mi equipo me traicionó", aclaró King Ry en sus historias de instagram.

"¿Quién es una rata? ¿De qué hablas? No soy una rata, no hablo inglés. Ni siquiera me agrada Tank. Durante nuestro sparring traté de ayudarte y use el estilo boxeador de Tank, yo estaba apoyandote a ti en tu pelea contra Tank

"Eres un gran boxeador, pero para la próxima vez trata de aprender de el sparring", respondió Tsendbaatar a las palabras de García.

