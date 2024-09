Óscar de la Hoya quería un porcentaje de la pelea de Juan Manuel Márquez ante Pacquiao

En más de una ocasión Saúl 'Canelo' Álvarez ha criticado a Óscar de la Hoya y su empresa, Golden Boy Promotions. Y a los señalamientos del tapatío se sumaron recientemente los de Juan Manuel Márquez, quien acusó al promotor de querer un alto porcentaje de su pelea con Pacquiao.

En entrevista con el pódcast Un Round Más, en la que Marco Antonio Barrera y Erik Morales son los anfitriones, 'Dinamita' relató que para su último enfrentamiento contra Pacquiao, De la Hoya le pidió el 20 por ciento de las ganancias.

"’Yo veo que ya no vas a renovar (me dice) queremos que nos des el 20 por ciento de lo que vas a ganar en la pelea contra Pacquiao’. Y que la gente lo sepa, no me interesa, a mí me gusta decir lo que es”, declaró el exboxeador.

Por otra parte, Márquez Méndez señaló que en la promotora del campeón olímpico en Barcelona 1992 le estuvieron robando por cinco años, por lo que la irse sin darles nada de la pelea con Pacquiao lo llamaron "ratero".

“Y a partir de allí que no le di nada, me dijeron que se los robé yo a ellos, que era ratero. Yo le dije 'Sí, no te preocupes '. Yo dije dentro de mí ‘sí wey, te lo voy a dar después de lo que me robaste durante cinco años'", finalizó 'Dinamita' Márquez.

Estas críticas resuenan con los problemas que en años recientes ham tenido Óscar de la Hoya con 'Canelo', que mutuamente se critican cuando tienen oportunidad. Pero en esta ocasión, los señalamientos de "robos" por parte de Álvarez coincidieron con Márquez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BERLANGA CONFÍA EN DAR LA SORPRESA ANTE CANELO ÁLVAREZ: "VAMOS A NOQUEAR EN EL SEXTO ASALTO"