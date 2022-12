Pacquiao sobre si pelearía con Mayweather: 'Está muerto de miedo'

El filipino Manny Pacquiao, volvió a encender el tema de una supuesta pelea contra el estadounidense Floyd Joy Mayweather y no dudó en causar polémica en su declaración tras decir que 'Debe estar muerto de miedo'.

A decir de Marca Claro, Pac-Man también dijo que desearía medirse ante Errol Spence y Terence Crawford.

"La gente me sigue preguntando por eso. No creo que él (Mayweather) vuelva a pelear, está muerto de miedo ante la posibilidad de una revancha conmigo. Este combate que tengo es de exhibición, pero si estamos hablando de una pelea real con Floyd, ¿por qué no?", explicó Pacquiao.

Manny, se encuentra en Corea del Sur, donde protagonizará una pelea de exhibición contra el artista marcial D.K. Yoo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIGO TRAS SUPUESTAS CRÍTICAS A FERNANDO SANTOS: 'SE QUERÉIS MI OPINIÓN HAY QUE PREGUNTAR'