Luis ‘Pantera’ Nery (33-1, 25 KO’s) quiere demostrar que sigue siendo el mejor Supergallo del mundo, el boxeador de Tijuana se enfrentará este sábado al armenio Azat Hovhannisyan (21-3, 17 KO’s) en una pelea eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo en las 122 libras y este será su primer paso en la búsqueda de los cinturones unificados que actualmente ostenta el estadounidense Stephen Fulton.

El ‘Pantera’, quien para muchos era el mejor Supergallo del planeta hasta que perdió el invicto de 31 peleas y el título mundial en la misma noche contra Brandon Figuero, ha dejado atrás esa vida de ‘morro’ como él lo llama y se ha mudado desde hace cuatro meses a la Ciudad de México para alejarse de todas las distracciones que encontraba en su ciudad natal y así, enfocarse en su carrera para volver alcanzar la gloria en el boxeo.

“Por algo nos vinimos para acá a enfocarnos, ahora sí que me salí de Tijuana porque siempre: mi zona de confort, mis camaradas, que "vente pa' ca", que "vamos a pistear allá", distracciones de mil y una hay en tu zona donde tú vives, entonces decidí por primera vez salirme ya en serio de ahí, y venirme para acá, ahora sí que a vivir y terminar mi carrera aquí en la CDMX”, confesó Luis en entrevista exclusiva para RÉCORD.

El rival que tendrá en frente Luis Nery, realmente es un viejo conocido al que él ya había observado y a quien ya tiene completamente estudiado. “Ya lo conocía, cuando estaba con Freddie Roach lo había mirado”, “Azat es un peleador muy abierto, se abre, no más conecta un golpe o dos y se abre, le duele abajo, lo tengo bien estudiado”, advirtió.

En cuanto a lo físico, Luis está completamente listo y asegura que la condición no va a jugar en su contra esta vez, como el día que perdió con Brandon Figueroa. “Hay que confiar en mi preparación, en el trabajo que hicimos en el gimnasio, el cual lo estás haciendo para que el día que te subas al ring puedas aguantar de 10 hasta 12 rounds o más. Sabemos qué condición va a haber de sobra”, anotó.

Recordando un poco sobre aquel 15 de mayo del 2021 cuando fue noqueado por primera y única vez, Nery admite que no le dolió y, sin embargo, le ayudó a quitarse la presión. “Fíjate que lo he platicado en otras ocasiones, me quité un peso de encima, me quité la mochila, haz de cuenta que traía ese peso del invicto, esa presión, ese peso de los críticos de "¿qué va a pasar cuando Nery pierda?", yo lo tomé de manera muy normal, porque para mí el boxeo es mi 'jale' nada más, si me gusta lo que hago, si no, no lo hiciera, pero no soy apasionado”, declaró el ‘Pantera’. “No me dolió, no me siento mal, no me deprimí, solo sigo adelante, todos pierden y los mejores han perdido”, agregó.

¿Dónde y a qué hora pelea?



Lugar: Pomona, California

Transmisión: ESPN 2 19:00 horas

