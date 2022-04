'Pitbull' Cruz: Busca coronarse Campeón Mundial a base de esfuerzo y sacrificio

Nadie le ha regalado ninguna victoria. Su rápido ascenso en el pugilismo profesional ha sido a base de trabajo, disciplina y esfuerzo, por eso Isaac “Pitbull” Cruz no piensa descansar hasta que logre su objetivo de coronarse campeón mundial.

“Una vez entrando a las grandes ligas quiero seguir demostrando a los grandes nombres, quiero pelearles, quiero dejar en claro quién es Isaac el ‘Pitbull’ Cruz y quiero convertirme en campeón mundial”, aseguró el púgil mexicano, de 23 años de edad, en entrevista con RÉCORD.

“Mi carrera ha sido muy satisfactoria, ha sido de un desempeño adecuado, muy motivante y muy inigualable porque a muchos les ha ayudado la empresa o qué sé yo; al contrario, a mí me han puesto en muchas ocasiones el pie y bueno me lo he ganado todo gracias a base de sacrificio y arriba del ring”, enfatizó.

Mientras se concreta la revancha con Gervonta Davis, campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Cruz buscará dar otra gran exhibición ante el exmonarca del orbe Yuriorkis Gamboa (30-4, 18 KO’s), de 40 años de edad, el 16 de abril en el Cowboys Stadium en la pelea coestelar de la función que protagonizarán Yordenis Ugás y Errol Spence.

“Será muy entretenida, sabemos que el rival en turno no es cualquier perita en dulce, sabemos que trae una lona bastante recorrida, un currículum muy respetable, pero no le voy a regalar (nada), ni voy a hacer escalón de nadie. Ya lo que él tuvo en sus manos lo aprovechó hasta donde él quiso y yo voy a ser campeón del mundo”, enfatizó.

Tras ganarse el respeto a nivel mundial después de la gran batalla que dio ante Gervonta, “Pitbull” Cruz se mantiene con los pies en la tierra y la mirada al cielo.

“Siempre tienes que saber de dónde vienes y hacia dónde te quieres dirigir, sabemos que a mucha gente la fama o el dinero, o la televisión, o qué sé yo los cambian, se sienten ya bordados a mano. A mí lo que me hace mantenerme con los pies en la tierra es el cariño de la gente. Todo ha sido a base de sacrificios. Vengo de la nada y quiero lograrlo todo”.

