Bivol sobre Canelo Álvarez: 'Golovkin debió ganar la primera pelea contra el mexicano'

Dmitry Bivol se declaró listo para enfrentar el próximo 7 de mayo a Saúl Álvarez, sin embargo, destacó que tomará precauciones y riesgos cuando tenga de frente al mexicano, quien actualmente es considerado el mejor libra por libra.

El pugilista ruso no dudo en llenar de elogios al Canelo: "Tengo que arriesgar. Enfrentaré al mejor boxeador libra por libra. Obviamente tendré mis precauciones, pero voy a tomar mayores riesgos porque enfrente tendré a un peleador mejor de los que me he enfrentado".

Asimismo, Bivol aseguró que no le tiene miedo al tapatío ya que "es un hombre normal, no es alguien invencible. La mayoría de las personas lo vende como si fuera intocable. Pero veamos, tiene una derrota y un empate, así que si tienes la calidad puedes ponerle en su carrera otro descalabro más", declaró en entrevista con Fight Hub TV.

Por su parte, el boxeador de 31 años señaló que Golovkin tuvo que haber sido el ganador del primer enfrentamiento que sotuvo ante Saúl Álvarez.

"Golovkin se paró en el ring con mucha confianza y considero que por muy poco, pero debió de ganar la pelea. Claro, es mi opinión", añadió.

