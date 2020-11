Réferi José Guadalupe García presentó su libro de memorias del boxeo

A través de 335 páginas, José Guadalupe García relata sus experiencias arriba del ring, su formación, crecimiento deportivo y vivencias que lo consolidaron como el mejor réferi de la historia de México.

"Quería plasmar mi historia, en ml vida siempre me sentí motivado por el deseo de superación personal y la búsqueda de calidad de vida, destacar en el deporte a nivel nacional e internacional y descubrir hasta dónde podía llegar.

"Este libro es lo que refleja, dejar un legado, transmitir mis experiencias, conocimientos y también lo que pensé y sentí en situaciones adversas durante algunos viajes", platicó García durante la conferencia virtual "Martes de Café" del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El reconocido réferi se dijo agradecido por el apoyo que recibió por parte de José Sulaimán (qepd), quien presidió el CMB durante más de tres décadas.

"El boxeo siempre ha sido parte de mi vida, es una gran responsabilidad estar arriba de un ring y más en peleas de clase mundial pero siempre tengo en mi mente las palabras que me decía Don José 'Don Lupe, usted va a llegar muy alto, va a estar en todo el mundo porque he visto sus cualidades y algo que debe tener presente es que siempre es mejor detener un golpe antes y no un golpe después'.

"Eso lo apliqué en muchas peleas sin importar los intereses que existen en cada pelea de título del mundo. Fue mi segundo padre, aproveché las oportunidades que me dio de destacar a nivel internacional y lo único que me queda a mí es salvaguardar la integridad física de los peleadores y aplicar las reglas que ya están establecidas", mencionó García, oriundo de Tarimoro, Guanajuato.

