Rey Vargas en su despedida previo al duelo vs O’Shaquie Foster: ‘Esta pelea va por México’

Entre mariachis y familia fue como se despidió Rey Vargas (36-0) antes de partir a su cita con la historia, el orgullo de Otumba, Estado de México, buscará este sábado ante O'Shaquie Foster su tercer campeonato en diferentes divisiones y promete regresar con la faja superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en sus manos, “este título y esta pelea es por mi gente, por México”, señaló antes de viajar a San Antonio, Texas.

El pugilista azteca recargó energías en el aeropuerto antes de viajar a los Estados Unidos, pues sabe que esta pelea podría representar el reto más grande de su carrera, “me siento emocionado, no siempre se despide a alguien así y ahora que lo hacen es una motivación más y vamos por algo grande dentro del boxeo”, señaló Rey.

Aunque su recorrido ha sido largo, las oportunidades por el título mundial tardaron en llegar, aun así, Vargas ha aprovechado cada una de ellas y ahora está cerca de conquistar su tercer título en diferentes categorías. “Hemos estado haciendo historia en voz baja, pero realmente es una carrera sólida y queremos consolidarnos con este nuevo campeonato”, declaró el campeón mundial verde y oro de peso pluma.

Su rival, O'Shaquie ‘Ice Water’ Foster es el contendiente número uno al título del CMB con marca de 19 victorias por dos derrotas, el estadounidense no ha perdido desde el 2016 y por lo que será un rival digno de vencer. “No es un ‘flan’, no es cualquier rival, pero así saben más ‘rica’ las victorias, saber que no estás compitiendo con cualquiera, sino que es un rival a nivel”, concluyó.

