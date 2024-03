Ryan García 'reta' a 'Pitbull' Cruz y asegura que lo noquearía: "Lo pondría a dormir"

El peleador estadounidense Ryan García ha hecho declaraciones provocadoras luego de la victoria de 'Pitbull' Cruz sobre 'Rolly' Romero por TKO. García se burló del campeón mexicano y aseguró que "lo pondría a dormir" si se enfrentaran en el futuro.

Tras el impresionante nocaut técnico de 'Pitbull' Cruz y su celebración enérgica, Ryan García no tardó en expresarse. "No saben de boxeo si realmente creen que el Pitbull me puede ganar", dijo García, añadiendo que ha enfrentado a muchos peleadores como él en su carrera.

García continuó con sus provocaciones, afirmando que enfrentar a Cruz sería como "ir de día de campo" y que lo dejaría dormido en el ring. Sin embargo, también elogió la capacidad noqueadora de 'Pitbull' Cruz y reconoció que sería una pelea interesante.

"Al final de todo, respeto a Pitbull", comentó García. "Es un peleador pequeño capaz de noquear a peleadores más grandes. Una pelea con él sería increíble, hagámoslo un día de estos".

Ryan García tiene una pelea programada contra Devin Haney el próximo 20 de abril en Brooklyn, donde buscará arrebatarle el cinturón Superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En esta división, 'Pitbull' Cruz ya es campeón por parte de la AMB, Subriel Matías por parte de la FIB y Teofimo López como representante de la OMB.

