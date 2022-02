Ryan García sobre la depresión que padeció: 'Quise quitarme la vida'

Ryan García es uno de los boxeadores más prometedores de la actualidad. Sin embargo, 'The King' ha tenido que lidiar durante los últimos tiempos con problemas de salud mental.

"Cuando estaba en lo más profundo de mi depresión, no creí que seguiría vivo. Toqué fondo. Me hice de malos hábitlos. Empecé a tomar y yo nunca bebo. Me emborrachaba todos los días.

En algún punto quise acabar con mi vida, estaba paralizado mentalmente. No podía salir de la depresión. Si pudiera explicar en otras palabras el tormento que sentí lo haría. Fue muy intenso. Llegué a pensar que era mejor no estar aquí", confesó García en entrevista para Dan Cannobio.

García volverá al ringo el próximo 4 de abril para enfrentar a Emmanuel Tagoe en el Alamodome de Texas. El año pasado Ryan canceló dos peleas debido a sus problemas de salud mental.

