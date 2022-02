Tyson Fury: 'Anthony Joshua es un viejo inútil, lo venció el niño gordo de Andy Ruiz'

Tyson Fury volvió a explotar en contra del boxeador británico, Anthony Joshua, a quien le llamó 'vagabundo inútil'. Sin embargo, en sus críticas también tundió al pugilista con ascendencia mexicana, Andy Ruiz, luego de que derrotara al inglés con dos semanas de preparación e incluso lo llamó 'gordo'.

"Creo que Joshua es un viejo inútil. Tan pronto como dio un paso al frente, recibió un golpe en la barbilla, luego se fue a Estados Unidos, donde están los verdaderos luchadores y un niño gordo como Andy Ruiz que lo derrotó con dos semanas de anticipación", dijo en un análisis para ESPN.

Esta no es la primera vez que el boxeador con raíces mexicanas ha sido criticado debido a físico y la manera en la que se descuidó tras derrotar a Anthony Joshua. ncluso el propio Fury mencionó en una ocasión que gustaría pelear contra él.

A su vez, el británico tundió a su compatriota al mencionar que no resultara victorioso ante Oleksandr Usyk en su próximo combate. "Para mí es un viejo vagabundo inútil, no lo superará en su próxima pelea y su carrera ha terminado. Sin embargo, creo que Usyk es un buen boxeador, un boxeador de peso crucero muy talentoso, pero creo que no es un gran batido y es golpeable, se parece a Muhammad Ali en comparación con el rígido Joshua", expresó.

