Canelo Álvarez abre una pequeña ventana de posibilidad para enfrentarse contra Terence Crawford, luego de que el monarca indiscutido de peso Wélter dijera que está dispuesto a subir tres categorías para pelear contra el mexicano.

El pugilista tapatío está exactamente a un mes de medirse en un duelo histórico de campeones indiscutidos ante Jermell Charlo el 30 de septiembre, sin embargo, la lista de los boxeadores que quieren intentar tumbar su reinado sigue haciéndose más y más larga.

Esta vez es 'Bud' Crawford quien le ofrece a Canelo una de esas peleas que marcarán la historia del pugilismo, justo como le gustan al guerro azteca, por lo que Saúl señaló que si la pelea tiene sentido, podría realizarse.

"Nunca se sabe en el boxeo. Yo he subido y he bajado, y peleado con todos los que estaban ahí, así que es posible, ¿por qué no? Si tiene sentido, estoy dispuesto a hacerlo. No me importa quién esté ahí. Siempre soy capaz de luchar contra cualquiera", dijo el campeón indiscutible de 168 libras en entrevista con Manouk Akopyan.

Sin embargo, al jalisciense no le causa sentido que lo critiquen por pelear con 'Mell', quien es dos divisiones más chico, y ahora todos lo quieran ver contra 'Bud', quien lo es un más.

“Mira, yo respeto a Crawford. Es un gran boxeador. Siempre hablo sin faltarle el respeto, pero es un poco loco que la gente me critica por enfrentar a un peleador que se supone es más chico como (Jermell) Charlo, y ahora todos me preguntan si voy a pelear con (Terence) Crawford, un peleador de 147 libras, que es aún más chico que Charlo”, apuntó.

Para finalizar, Canelo simplemente aclaró que las respuestas vendrán más adelante, pues ahorita está concentrado en su próximo rival, 'Twin' Charlo.

"Estamos 100% enfocados en esta pelea, y luego queremos sentarnos con el equipo, Eddy Reynoso, Al Haymon, y queremos ver qué sigue, pero en este momento, estamos 100% enfocados en Jermell Charlo", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - TERRENCE CRAWFORD DISPUESTO A SUBIR A LAS 168 LIBRAS PARA PELEAR CONTRA CANELO ÁLVAREZ