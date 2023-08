'Canelo' Álvarez reconoce posibilidad de pelear ante Jake Paul

En el boxeo cada vez se hace más común peleas entre celebridades o deportistas de otras disciplinas que incursionan en el pugilismo, una de ellas es Jake Paul, quien pese a ser youtuber ya sabe lo que es ponerse los guantes y subirse a un ring.

Es por eso, por lo que el influencer ha expresado su deseo de pelear con Saúl Álvarez. Al respecto habló el 'Canelo' quien no negó que esta pelea se pueda dar, pero sí dejó en claro que sería en un futuro muy lejano, cuando se retire.

“Sí, tal vez, pero no en este momento. Para mí, no es el momento, porque estoy persiguiendo otras cosas en mi carrera, pero uno nunca sabe y tal vez, sea después. A lo mejor, cuando me retire”, señaló el pugilista en el podcast The Breakfast Club.

El pugilista mexicano enfatizó en que no está al nivel de Jake Paul actualmente, por lo que de momento se enfoca en seguir en el máximo nivel.

“Mi nivel es otro. Él necesita disfrutar y hacer lo suyo, necesita calmarse y dejar de provocar a las personas que están en otro nivel. Creo que debe enfocarse en lo que está haciendo, porque lo está haciendo bien. No quiero faltarle el respeto a Jake Paul y a lo que está haciendo, porque puede realizar lo que quiera, pero creo que no es boxeo real y no quiero para mi carrera, poner una pelea con Jake Paul en el registro”, añadió

