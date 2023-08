Floyd Mayweather Jr. respaldó al 'Canelo' Álvarez: "Ya demostró lo que tenía que demostrar"

El legendario boxeador invicto, Floyd Mayweather Jr., respaldó a Saúl Canelo Álvarez de las críticas que le llueven en cuanto a que ya no es el mismo boxeador que antes, sin embargo, para 'Money', el mexicano "ya demostró lo que tenía que demostrar".

El tiempo causa estragos en todo el mundo, y es verdad que el indiscutido de los supermedianos no se ha mostrado bien en sus últimos tres combates, pero Canelo, a sus 33 años, ya ha dejado todo un legado en el boxeo mundial, por lo que es normal que la gente le siga exigiendo todo el tiempo como cuando él era una promesa, pero hoy ya es una leyenda.

Hoy en día, Saúl ya ha conquistado 12 cinturones de campeonato mundial (19 contando Lineal y The Ring) en cuatro diferentes divisiones, sin embargo, se le siguen cuestionando hoy en día todos sus rivales, los que acusan de haberlos elegido él, algo que en su momento también vivió Floyd.

"Dicen que Canelo escoge a sus rivales, como decían que Floyd escogía a sus rivales", señaló 'Money' Mayweather en entrevista para Fight Hype. "Lo que le tengo que decir a Canelo es: Tú ya demostraste lo que tenías que demostrar. Peleaste con muchos grandes peleadores. Ya te pusiste a prueba. Fuiste más allá de tu peso en numerosas divisiones, como yo y como otros peleadores lo han hecho, como Pacquiao, por ejemplo. En el boxeo hay mucho dolor y mucho desgaste. Te puedes volver viejo de la noche a la mañana. Así es el boxeo".

Mayweather Jr. y Álvarez se enfrentaron una vez en 2013. En ese entonces, muchos ya daban por acabado a 'Money', quien le llevaba 13 años a Canelo y aún así terminó imponiéndose.

"Canelo es un gran peleador, pero ahora todos dicen que ya no es el mismo peleador. Y es cierto, ya no luce igual", señaló Mayweather. "Pero recordemos una cosa: cuando le gané a Canelo, yo tenía más edad que la que Canelo tiene hoy. Ahora imagínense a Canelo con 36 años peleando conmigo a los 36. Todos dicen que Canelo está en declive, pero recuerden que cuando yo tenía 36 años peleé con él, que tenía 23 años y 43 peleas, pero decían que no tenía suficiente experiencia. Pues entonces, cuando yo tenía 23 años, si hubiera tenido 43 peleas a esa edad, yo habría sido un monstruo, porque yo tenía muy pocas peleas a esa edad".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'CANELO' ÁLVAREZ TRAS SU CAREO CON JERMELL CHARLO: 'YO SOY UN PELEADOR PEQUEÑO PERO CAB...'